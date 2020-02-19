Начальник оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко назвал две причины вчерашней провокации Украины
Руководитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко сообщил, что провокация Украины в Голубовском 18 февраля имела две причины.
- При этом ни одна из них не была военной, - отметил Лещенко.
По словам начальника оборонного ведомства ЛНР, основной задачей был срыв заседания Совбеза ООН, на котором обсуждался конфликт в Донбассе.
- Второй, не менее важной задачей, как и у всех подобных украинских провокаций, было переключение внимания граждан Украины от внутренних проблем на ситуацию на юго-востоке страны, - сказал Лещенко.
Что позволило бы снизить гражданскую напряженность, которая возникла на фоне падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
- Это и повышение тарифов на коммунальные услуги, и возросшее противостояния националистов с действующей властью, – пояснил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU