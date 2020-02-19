Начальник оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко назвал две причины вчерашней провокации Украины

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:34:49+03:00

Одна из причин не была военной

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Руководитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко сообщил, что провокация Украины в Голубовском 18 февраля имела две причины.

- При этом ни одна из них не была военной, - отметил Лещенко.

По словам начальника оборонного ведомства ЛНР, основной задачей был срыв заседания Совбеза ООН, на котором обсуждался конфликт в Донбассе.

- Второй, не менее важной задачей, как и у всех подобных украинских провокаций, было переключение внимания граждан Украины от внутренних проблем на ситуацию на юго-востоке страны, - сказал Лещенко.

Что позволило бы снизить гражданскую напряженность, которая возникла на фоне падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

- Это и повышение тарифов на коммунальные услуги, и возросшее противостояния националистов с действующей властью, – пояснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU