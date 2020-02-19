В ЛНР раскрыли имена пострадавших под Голубовским украинских диверсантов
Названы фамилии пострадавших участников украинской диверсионной группы, которые 18 февраля пытались проникнуть на территорию ЛНР. Имена назвал начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.
- По имеющейся у нас информации ранения получили младший сержант Ганопольский Андрей Игоревич и солдаты Петренко Вадим Алексеевич, Денисенко Александр Александрович и Корниец Николай Васильевич, - рассказал он.
Лещенко отметил, имена погибших и других раненных разведка Республики еще уточняет.
- Не исключено, что их спишут на небоевые потери, как и многих других в 72-й бригаде, - подчеркнул начальник УНМ ЛНР.
Напомним, что вчера, 18 февраля, украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию ЛНР, однако получила отпор. Из-за неудачи киевские силовики начали массированный обстрел территории Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU