2020-02-19T19:12:45+03:00
Политика

В ЛНР раскрыли имена пострадавших под Голубовским украинских диверсантов

Данные погибших и других раненных разведка Республики еще уточняет
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: zik.uaФото: zik.ua
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Названы фамилии пострадавших участников украинской диверсионной группы, которые 18 февраля пытались проникнуть на территорию ЛНР. Имена назвал начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- По имеющейся у нас информации ранения получили младший сержант Ганопольский Андрей Игоревич и солдаты Петренко Вадим Алексеевич, Денисенко Александр Александрович и Корниец Николай Васильевич, - рассказал он.

Лещенко отметил, имена погибших и других раненных разведка Республики еще уточняет.

- Не исключено, что их спишут на небоевые потери, как и многих других в 72-й бригаде, - подчеркнул начальник УНМ ЛНР.

Напомним, что вчера, 18 февраля, украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию ЛНР, однако получила отпор. Из-за неудачи киевские силовики начали массированный обстрел территории Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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