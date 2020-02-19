В ДНР учредили медаль – «За освобождение Дебальцево»

19 Февр. 2020 2020-02-19T22:57:44+03:00

Аналогичная медаль «За участие в Чернухино-Дебальцевсокй операции» есть и в ЛНР. Фото: dan-news.info

Силами военнослужащих ДНР пять лет назад украинские каратели покинули Дебальцево

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Сегодня, в пятилетнюю годовщину освобождения Дебальцево от украинских военных, Глава Республики Денис Пушилин учредил медаль. Ее получат военнослужащие Республики, организаторы и руководители операции «Дебальцево-Чернухино», а также гражданские, которые встали на защиту города. Соответствующий указ с распоряжением Главы есть на официальном сайте руководителя государства.

— Мы обязаны помнить Дебальцевско-Чернухинскую операцию. Мы обязаны чтить героев, которых уже с нами нет и тех, кто с нами в строю и продолжают бой, — добавил Денис Пушилин.

Также в указе сказано, что медаль «За освобождение Дебальцево» может быть назначена посмертно.

СПРАВКА «КП»

«Дебальцевско – Чернухинская» операция проходила в январе–феврале 2015 года. Задача была не из легких. Военнослужащие Республик должны были освободить от украинских карателей Дебальцево (город на севере ДНР) и Чернухино (поселок на западе ЛНР). Враг превосходил численностью. Но грамотная стратегия и героизм наших людей все же оказались сильнее.

В Народной милиции ДНР эту победу расценивают «как важнейшую в боевой летописи донбасского ополчения».

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ИСТОЧНИК KP.RU