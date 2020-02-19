2020-02-19T22:31:16+03:00
Политика

«Водитель закашлялся»: В Мариуполе маршрутка протаранила остановку – трое жителей попали в больницу

Происшествие случилось сегодня днем
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маршрутка снесла остановочный комплекс вместе с со стоявшими там людьми. Фото: 0629.com.uaМаршрутка снесла остановочный комплекс вместе с со стоявшими там людьми. Фото: 0629.com.ua
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Сегодня, 19 февраля, в подконтрольном Киеву Мариуполе случилась страшная авария. Маршрутный автобус № 108 протаранил остановку около магазина «Теремок». В результате три человека получили травмы. Произошло это около 11 часов на улице Светлой в Кальмиусском районе города. Маршрутка ехала в сторону центра города.

Очевидцы рассказывают, что автобус неожиданно «вильнул» в сторону остановки. Передней частью маршрутка сбила одну из опор остановки, и вся конструкция рухнула. Под ее обломками оказались 62-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они получили травмы. Пострадавших увезла в больницу «скорая».

Мужчина находится в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы плеча и колена. Состояние здоровья женщины – средней тяжести. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей локтя, голени и бедра.

Также пострадала 40-летняя пассажирка автобуса. При падении женщина получила ушиб голени. Ее тоже увезли в больницу. Всего в маршрутке было четыре пассажира.

26-летняя кондуктор маршрутки рассказала прибывшим полицейским, что в момент аварии водитель сильно закашлялся и у него якобы потемнело в глазах. Сам 55-летний водитель подтверждает ее слова, но комментировать происшествие отказывается. Полицейские уверяют, что мужчина не пьян, но все равно должен будет пройти освидетельствование. Ему грозит до 3 лет ограничения свободы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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