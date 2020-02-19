Александр Ходаковский: "Если мы жертва, то сами провоцируем хищника"

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Ходаковский прокомментировал ситуацию с непрекращающимися обстрелами ДНР.

- Под стабильностью нужно понимать адекватность. Противник стреляет – мы подавляем его позиции, - сказал основатель бригады "Восток". - Почему нельзя применять это в виде контрмер? Нам нужно самим уяснить – кто мы? Если мы жертва, то мы сами провоцируем хищника на реакцию своими феромонами страха. Любой Минск должен быть адекватным и когда Украина видит адекватный ей ответ, ничего другого не остается, как идти договариваться. Тогда любой переговорный процесс идет легче. А наше молчание они расценивают, как слабость – зачем с нами о чем-то тогда договариваться?

Накануне Украина опять обстреляла территории республик, есть жертвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский дал большое эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» [ЧАСТЬ 1]

ИСТОЧНИК KP.RU