2020-02-19T17:36:10+03:00
Политика

Александр Ходаковский: "Если мы жертва, то сами провоцируем хищника"

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский дал оценку обстрелам ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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архив Александра Ходаковскогоархив Александра Ходаковского
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Александр Ходаковский прокомментировал ситуацию с непрекращающимися обстрелами ДНР.

- Под стабильностью нужно понимать адекватность. Противник стреляет – мы подавляем его позиции, - сказал основатель бригады "Восток". - Почему нельзя применять это в виде контрмер? Нам нужно самим уяснить – кто мы? Если мы жертва, то мы сами провоцируем хищника на реакцию своими феромонами страха. Любой Минск должен быть адекватным и когда Украина видит адекватный ей ответ, ничего другого не остается, как идти договариваться. Тогда любой переговорный процесс идет легче. А наше молчание они расценивают, как слабость – зачем с нами о чем-то тогда договариваться?

Накануне Украина опять обстреляла территории республик, есть жертвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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