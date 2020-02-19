Разоблачен очередной фейк украинских СМИ: Оклады шахтерам в ДНР сокращать не будут

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:27:16+03:00

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Украинские средства массовой информации опубликовали документ, в котором говорится о сокращении окладов шахтерам ДНР, эта же новость активно распространялась и в соцсетях.

- Почти на 30% меньше могут получить шахтеры зарплаты, - пишут украинские журналисты, прилагая «распоряжение №6-Р о созыве внеочередного пленарного заседания НС», на котором якобы будет рассматриваться законопроект о сокращении должностных окладов шахтерам, «в связи с сокращением финансирования организаций угольной промышленности ДНР».

Однако это не соответствует действительности, распоряжение оказалось фейковым. Об этом сообщил председатель Народного Совета Республики Владимир Бидёвка.

- Распоряжения под таким номером не существует, законопроект, упомянутый в «распоряжении», в аппарате Народного Совета ДНР не зарегистрирован, – сказал Бидёвка.

Спикер НС Донецкой Народной Республики отметил, что вбросы ложной информации делаются для дестабилизации обстановки внутри государства и призвал жителей ДНР проверять информацию на официальном сайте Народного совета (где публикуются все распоряжения).

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ИСТОЧНИК KP.RU