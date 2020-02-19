Украинская армия обстреляла все направления ДНР

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:32:30+03:00

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, обстреляв донецкое, горловское и мариупольское направления. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что украинская армия выпустила по территории ДНР 99 боеприпасов.

- Обстрелам подверглись: районы «Вольво-центра», поселков Жабичево и шахты «Трудовская» (донецкое направление); районы поселков Гольмовский, Доломитное и Зайцево (Южное) (горловское направление); районы сел Ленинское, Коминтерново, Саханка (мариупольское направление), - рассказали в СЦКК.

Напомним, что в результате ночного обстрела со стороны киевских силовиков шесть поселков на юге ДНР были обесточены.

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ИСТОЧНИК KP.RU