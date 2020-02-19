1 марта в Донецке появится новый автобусный маршрут

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:36:42+03:00

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С 1 марта в столице Донецкой Народной Республики возобновит работу 19-й автобусный маршрут. Однако сам маршрут будет изменен. Ранее транспорт курсировал от автостанции «Крытый рынок», через Киевский проспект, до автостанции «Червоногвардейская».

Теперь маршрут будет выглядеть так: ДС «Центр» - улица Университетская – проспект Таманский – улица Молодых Шахтеров – проспект Киевский – ДС «Червоногвардейская».

Схема маршрута. Фото: vk.com/donetsk

Примечательно, что на линию станут новые автобусы «ПАЗ» Вектор», пассажиры смогут добираться до социально значимых объектов без пересадок и в комфортных условиях.

- Мы мечтали, чтобы такой маршрут появился, думали: может 17-й продлят до Гвардейки, - говорит житель Червоногвардейского района. – Теперь, когда начнет ходить 19-й автобус, можно будет с удобством и без пересадок добраться до университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU