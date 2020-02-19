2020-02-19T13:34:07+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ обесточено шесть поселков на юге ДНР

Об этом сообщили в министерстве энергетики Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: voronej.bezformata.comФото: voronej.bezformata.com
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Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. При этом киевские силовики целенаправленно бьют по жилым домам и объектам инфраструктуры.

В результате ночного обстрела со стороны украинской армии без электричества остались жители шести поселков на юге ДНР. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

- Без электроэнергии остались села Саханка, Сергеевка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское, котельная и школа, - рассказали в ведомстве.

В министерстве энергетики Республики отметили, что с самого раннего утра идут ремонтные бригады обследуют повреждения.

- Если позволит боевая обстановка, энергоснабжение населенных пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, - подчеркнули в энергетическом ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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