В результате обстрела ВСУ обесточено шесть поселков на юге ДНР

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:34:07+03:00

Об этом сообщили в министерстве энергетики Республики

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Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. При этом киевские силовики целенаправленно бьют по жилым домам и объектам инфраструктуры.

В результате ночного обстрела со стороны украинской армии без электричества остались жители шести поселков на юге ДНР. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

- Без электроэнергии остались села Саханка, Сергеевка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское, котельная и школа, - рассказали в ведомстве.

В министерстве энергетики Республики отметили, что с самого раннего утра идут ремонтные бригады обследуют повреждения.

- Если позволит боевая обстановка, энергоснабжение населенных пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, - подчеркнули в энергетическом ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU