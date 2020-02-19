В результате обстрела ВСУ обесточено шесть поселков на юге ДНР
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. При этом киевские силовики целенаправленно бьют по жилым домам и объектам инфраструктуры.
В результате ночного обстрела со стороны украинской армии без электричества остались жители шести поселков на юге ДНР. Об этом сообщили в министерстве энергетики.
- Без электроэнергии остались села Саханка, Сергеевка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское, котельная и школа, - рассказали в ведомстве.
В министерстве энергетики Республики отметили, что с самого раннего утра идут ремонтные бригады обследуют повреждения.
- Если позволит боевая обстановка, энергоснабжение населенных пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, - подчеркнули в энергетическом ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU