29 февраля в Луганске пройдет ярмарка
В городской администрации Луганска сообщили, что 29 февраля в столице Луганской Народной Республики пройдет ярмарка, которая будет посвящена празднованию Масленицы.
- На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодовоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и Республики по ценам товаропроизводителей, - говорится в сообщении мэрии.
В этот день луганчан и гостей города ждут конкурсы, народные игры и забавы, дегустации и розыгрыши призов. Все это будет сопровождаться выступлениями местных вокальных и танцевальных коллективов.
- Ярмарка начнется в 8.00 по адресу: улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»), - рассказали в горадминистрации.
Масленичные гуляния в Донецке пройдут 1 марта в столичном парке имени Щербакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU