2020-02-20T10:32:55+03:00
Общество

29 февраля в Луганске пройдет ярмарка

Она будет посвящена празднованию Масленицы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: gorod-lugansk.comФото: gorod-lugansk.com
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В городской администрации Луганска сообщили, что 29 февраля в столице Луганской Народной Республики пройдет ярмарка, которая будет посвящена празднованию Масленицы.

- На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодовоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и Республики по ценам товаропроизводителей, - говорится в сообщении мэрии.

В этот день луганчан и гостей города ждут конкурсы, народные игры и забавы, дегустации и розыгрыши призов. Все это будет сопровождаться выступлениями местных вокальных и танцевальных коллективов.

- Ярмарка начнется в 8.00 по адресу: улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»), - рассказали в горадминистрации.

Масленичные гуляния в Донецке пройдут 1 марта в столичном парке имени Щербакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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