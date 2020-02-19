В ДТП в Макеевке пострадали три ребенка

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:20:47+03:00

Об этом сообщили в правоохранительных органах ДНР

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Горняцком районе Макеевки пострадали три ребенка. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В правоохранительных органах рассказали, как произошло ДТП.

- Водитель автомобиля «Geely», выезжая из дворовой территории в направлении микрорайона «Мирный», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Chevrolet», в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - рассказывают полицейские. - В результате ДТП получили травмы четыре пассажира автомобиля «Chevrolet», среди которых трое детей возрастом 3, 4 и 6 лет.

В Госавтоинспекции министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики призвали водителей быть внимательными и выполнять правила дорожного движения.

- В 2020 году с участием несовершеннолетних совершено 11 ДТП, в которых один дошкольник погиб и 14 детей получили травмы, - отметили в ГАИ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU