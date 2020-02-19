2020-02-19T11:42:36+03:00
Общество

В Донецке малолетним вандалам грозит уголовное наказание за сломанный дорожный знак

Правоохранители нашли вандалов по видео в соцсетях [видео]
Екатерина Сорока
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Действия парней проходят по статье части второй, статье 243 Уголовного кодекса ДНР. Фото: riastrela.ru/tagsДействия парней проходят по статье части второй, статье 243 Уголовного кодекса ДНР. Фото: riastrela.ru/tags
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В начале января в соцсетях завирусилось видео с малолетними вандалами. На нем подростки пытались сломать дорожный знак пешеходного перехода. И в итоге им это удалось. Довольные своей работой они опубликовали видео в интернете. Но реакция общественности оказалась, мягко говоря, негативной.

Инцидент мог бы пойти на самотек. Пользователи соцсетей забыли о скандальном видео. Но не органы правопорядка. Полицейские все-таки разыскали подростков. Теперь им грозит уголовная статья, максимальное наказание которой - лишение свободы до трех лет, для каждого из хулиганов. И для того, кто снимал видео, и для тех, кто так усердно ломал дорожный знак.

— Сотрудники Киевского районного отдела полиции Донецка задержали пятерых местных жителей, которые сломали дорожный знак. Злоумышленники, двое из которых являются несовершеннолетними, будут привлечены к уголовной ответственности, — говорится в сообщении министерства внутренних дел ДНР.

В Донецке подростки сломали дорожный знак пешеходного перехода. Они думали, что из никто не накажет за содеянное. Видео: МВД ДНР.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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