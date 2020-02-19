2020-02-19T10:47:48+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пять поселков ЛНР из минометов и артиллерии

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: glavred.infoФото: glavred.info
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под обстрел украинской армии попали пять населенных пунктов.

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Смелое, Сокольники, Березовское, - сообщили в СЦКК.

В представительстве Республики в Совместном центре отметили, что киевские силовики для обстрела применяли минометы и артиллерию.

- Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых артиллерийских орудий, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что вчера, 18 февраля, украинские ДРГ пытались прорваться на территорию ЛНР. Однако Народная милиция отбила атаку. Обозлившись из-за неудачи киевские силовики начали расстреливать территорию Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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