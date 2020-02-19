Объявлен поэтический конкурс к годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:35:46+03:00

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от места проживания и возраста. Фото: len-dobrovol.ru

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Приглашаем к участию всех неравнодушных людей, размышляющих и переживающих за судьбу Родины, целостности и сохранения ценностей Русского мира. Конкурс приурочен к празднованию памятной даты в истории Донбасса: на основании декларации о независимости от 7 апреля 2014 года была провозглашена суверенная Донецкая Народная Республика.

Организаторами конкурса стали оргкомитет на базе ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец», «Экспедицiя-КовчегЪ21», агентство по межкультурным коммуникациям «РациоАрт».

В конкурсе пять номинаций: 1) Война и Мир. 2) Герой моего времени. 3) В чём сила, Брат? 4) Моя душа с Донбассом… 5) Тихая моя Родина

Первый этап Конкурса – прием и отбор заявок экспертным жюри для участия в финале Конкурса в период с 1 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года. Публикация списка финалистов на сайте http://len-dobrovol.ru/ 17 марта 2020 года.

Второй этап (финал) Конкурса – подведение итогов Конкурса 7 апреля 2020 года, на котором будут объявлены победители с присуждением звания «Лауреат» и призёры с присуждением звания «Дипломант». Лауреатам и дипломантам, не имеющим возможности присутствовать на вышеуказанном мероприятии, будут высланы электронные дипломы; участникам электронные дипломы за участие высылаются по требованию.

Заявки принимаются с 1 февраля 2020 года до 7 марта 2020 года (включительно) до 23.00.

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не рецензируются и не оплачиваются.

Кто может участвовать в конкурсе и на каких условиях?

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от места проживания и возраста.

Для участия в конкурсе на электронный адрес poetry.contest.2020@gmail.com вы должны направить:1. Заявку (в форматe word) на участие. Заявка должна быть оформлена строго по указанному образцу в Приложении № 1, которое Вы можете скачать на сайте (http://len-dobrovol.ru/) или в группе в vk. Каждый претендент должен представить в оргкомитет конкурса достоверную информацию о себе: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, а также адрес проживания.

2. Стихотворное произведение на тему, определенную названием Конкурса. Приветствуются произведения, посвящённые Донбасскому краю, его городам и их историческому прошлому. Ваше произведение должно соответствовать одной из пяти представленных творческих номинаций. Стихи, написанные «в одну строку», к рассмотрению не принимаются.

3. Видеозапись вашего собственного исполнения произведения в формате mp4 .

Обращаем Ваше внимание, что на конкурс не принимаются произведения, оформленные с нарушением установленных правил, не соответствующие тематике конкурса, содержащие ненормативную лексику, носящие проявления расовой, национальной и религиозной нетерпимости.

Можно ли отправлять несколько работ?

Один участник может выступать только с одним произведением в одной номинации. В случае если в заявке содержится более одного стихотворения, к рассмотрению жюри представляется первое. Тем не менее, если Вы хотите принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, Вы должны заполнить отдельную заявку на каждое произведение.

Как будут выбраны победители и когда их объявят? Какие награды достанутся участникам конкурса?

В состав Жюри входят писатели, поэты, литературоведы, издатели, художники, журналисты, режиссеры, актёры, руководители творческих коллективов, общественные деятели. Имена членов жюри будут объявлены несколько позже.

Жюри рассмотрит все заявки, оценит произведения всех конкурсантов и выберет победителей и призёров Конкурса. Заседание Жюри состоится не позднее 16 марта 2020 года.

Список финалистов будет опубликован на сайте ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец» (http://len-dobrovol.ru/) после заседания жюри не позднее 17 марта 2020 года.

Оценка произведений участников конкурса производится по пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов). Основной критерий – соответствие тематике конкурса и выбранной участником номинации. При оценивании конкурсных работ баллы могут быть начислены за оригинальный подход и нестандартное решение в раскрытии творческого замысла, интересную поэтическую идею, соответствие поэтической формы и содержания произведения. При определении лауреатов и дипломантов в каждой номинации оргкомитетом принимается во внимание суммарная конкурсная оценка.

Работы победителей Конкурса будут опубликованы в поэтическом сборнике, который будет издан по итогам проведения Конкурса.

Участникам, ставшим победителями, присваивается звание Лауреата, вручается диплом и памятный сувенир; призёрам присваивается звание Дипломанта, вручается диплом и памятный сувенир.

Скачать заявку на участие и ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте http://len-dobrovol.ru/ и в группе в контакте: https://vk.com/lendobrovolec

Положение-о-конкурсе-Поэты-Донбасса-МируСкачать

Заявка-на-конкурсСкачать

ИСТОЧНИК KP.RU