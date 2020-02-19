Погода в Донецке на день: 19 февраля ожидается пасмурная погода и дождь

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:46:09+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда 19 февраля весь день в городе туман и осадки

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 19 февраля потеплеет до +5 градусов, но пойдет дождь.

- Весь день в Донецке будет пасмурной. Утром ожидается дождь. Вторая половина дня пройдет без осадков. Столбики термометров поднимутся до +5 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:27, закат – 17:56, долгота дня 10 часов 27 минут.

По народному календарю 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU