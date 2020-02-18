18 Февр. 2020 2020-02-18T22:44:03+03:00

В Донецке в библиотеке Крупской состоится фестиваль национальных культур. Фото: lib-dpr.ru

В программе – концерт, экспозиция литературы и дегустация блюд

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21 февраля в Донецкой библиотеке имени Крупской состоится фестиваль национальных культур «Родной земли многоголосье». Начало - в 14.00. Об этом «КП» сообщили в главной библиотеке ДНР.

- В программе фестиваля, приуроченного к Международному дню родного языка, - концертные номера культурно-национальных сообществ Республики, большая экспозиция литературы на разных языках и дегустация национальных блюд,- рассказали в библиотеке Крупской.

Международный день родного языка был учрежден решением сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО в 1999 году. Праздник каждый год отмечается 21 февраля для защиты культурного и языкового многообразия. Всего в ДНР сегодня живут представители 130 народов.

Адрес: Донецк, улица Артема, 84 (2 этаж, лекционный зал)

Телефон для справок: (062) 337-29-30

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ИСТОЧНИК KP.RU