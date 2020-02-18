2020-02-18T22:44:03+03:00
Общество

В Донецке в библиотеке Крупской состоится фестиваль национальных культур

В программе – концерт, экспозиция литературы и дегустация блюд
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке в библиотеке Крупской состоится фестиваль национальных культур. Фото: lib-dpr.ruВ Донецке в библиотеке Крупской состоится фестиваль национальных культур. Фото: lib-dpr.ru
Изменить размер текста:

21 февраля в Донецкой библиотеке имени Крупской состоится фестиваль национальных культур «Родной земли многоголосье». Начало - в 14.00. Об этом «КП» сообщили в главной библиотеке ДНР.

- В программе фестиваля, приуроченного к Международному дню родного языка, - концертные номера культурно-национальных сообществ Республики, большая экспозиция литературы на разных языках и дегустация национальных блюд,- рассказали в библиотеке Крупской.

Международный день родного языка был учрежден решением сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО в 1999 году. Праздник каждый год отмечается 21 февраля для защиты культурного и языкового многообразия. Всего в ДНР сегодня живут представители 130 народов.

Адрес: Донецк, улица Артема, 84 (2 этаж, лекционный зал)

Телефон для справок: (062) 337-29-30

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«В наших диких полях маков цвет да ковыль»: Российская рок-группа «Зверобой» посвятила клип героям ополчения Донбасса

Эта песня вошла в число саундтреков к фильму «Ополченочка» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке в библиотеке Крупской состоится фестиваль национальных культур
Украина просит ЛНР передать тело погибшего военнослужащего ВСУ
Во время атаки ВСУ погиб один военнослужащий ЛНР
Пятая годовщина окончания Дебальцевской операции: Глава ЛНР посмертно наградил Захарченко, Гиви, Моторолу и Мамая
Поезда из Донбасса перевезли на Украине по миллиону пассажиров
Глава ДНР обязал чиновников выплатить медикам долги по зарплате завтра до полудня
Армия ВСУ разрушила в Зайцево пять домов
ВСУ будет стараться скрыть сегодняшнее количество своих убитых, но имя одного пришедшего расстреливать Донбасс, стало известно
В Донецке проверили качество воздуха
В результате обстрелов Украиной ЛНР ранен мирный житель, разрушены дома, повреждены коммуникации
«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление
Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление
Военные ЛНР ответили ВСУшникам, обстреливающим Республику из крупного калибра
Донецкий Хатико ждет хозяев в приюте "ПИФ"
ВСУ открыли огонь по Зайцево: есть попадание в жилой дом
Украина расстреливает ЛНР из артиллерии
Погода в Луганске на день: 18 февраля в Республике солнечный день, на дорогах гололед
Погода в Донецке на день: 18 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным собакам и кошкам
Украинские правозащитники пожаловались в ООН, что Зеленский двести на три умножить не может