2020-02-18T22:32:38+03:00
Политика

Украина просит ЛНР передать тело погибшего военнослужащего ВСУ

Народная милиция ЛНР выразила готовность передать тело погибшего ВСУшника родственникам
Ольга ГОРДО
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ЛНР готовы передать тело погибшего солдата ВСУ. Фото: СЦКК ЛЕРЛНР готовы передать тело погибшего солдата ВСУ. Фото: СЦКК ЛЕР
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Народная милиция готова передать Украине тело погибшего в районе Голубовского военнослужащего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Как сообщалось ранее, украинская ДРГ подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух солдат ВСУ погибли и не менее ранены.

Михаил Филипоненко рассказал, что представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего военнослужащего ВСУ.

Осадчий отметил, что, "несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в ВСУ, факты говорят об обратном".

- В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы погиб гранатометчик ВСУ Максим Хитайлов. Хитайлова можно было спасти, но украинское командование целенаправленно усилило огонь по этому району, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

- Понимая всю боль и утрату родных и близких, мы готовы передать погибшего по вине Украины, - сообщил Осадчий, подчеркнув, что "ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72-й бригады".

ИСТОЧНИК KP.RU

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