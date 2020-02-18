Во время атаки ВСУ погиб один военнослужащий ЛНР
Как стало известно, в сегодняшнем бою в ЛНР погиб и один из наших бойцов. Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Он сражался как мог, но, этот бой стал для него последним. Информацию о гибели нашего бойца подтвердили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
- С прискорбием сообщаем, что в результате этого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая рубежи Родины в районе населенного пункта Березовский трагически погиб ОДИН военнослужащий Народной милиции, - говорится в сообщении.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего бойца.
По сообщению общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», погибшего звали Коровин Антон Дмитриевич, сержант. В ополчении был с 2014 года.
«Союз добровольцев Донбасса» также выражает соболезнования родным и близким погибшего...
«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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