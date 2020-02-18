2020-02-18T21:45:30+03:00
Политика

Во время атаки ВСУ погиб один военнослужащий ЛНР

Сегодняшний бой под Березовским стал последним для нашего бойца
Ольга ГОРДО
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Во время сегодняшнего боя погиб наш военнослужащий. Фото: НМ ЛНРВо время сегодняшнего боя погиб наш военнослужащий. Фото: НМ ЛНР
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Как стало известно, в сегодняшнем бою в ЛНР погиб и один из наших бойцов. Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Он сражался как мог, но, этот бой стал для него последним. Информацию о гибели нашего бойца подтвердили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

- С прискорбием сообщаем, что в результате этого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая рубежи Родины в районе населенного пункта Березовский трагически погиб ОДИН военнослужащий Народной милиции, - говорится в сообщении.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

По сообщению общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», погибшего звали Коровин Антон Дмитриевич, сержант. В ополчении был с 2014 года.

«Союз добровольцев Донбасса» также выражает соболезнования родным и близким погибшего...

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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