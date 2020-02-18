Поезда из Донбасса перевезли на Украине по миллиону пассажиров

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе «Укрзализныци» рассказали о ТОП-5 поездов во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров в 2019 году. Четыре состава в этом списке соединяют города подконтрольных Киеву Донбасса с другими регионами Украины. Причем два из них за год перевезли по миллиону пассажиров.

Первое место в рейтинге популярности занимает поезд № 45/46 Лисичанск - Ужгород. В 2019 году на нем путешествовали 1 млн 170 тысяч украинцев. На втором месте – поезд № 137/138 Лисичанск - Хмельницкий, который за год перевез 1 млн 40 тысяч пассажиров.

На третьем месте оказался состав не из Донбасса. Услугами поезда № 121/122 Николаев – Ровно воспользовалось 816 тысяч пассажиров. Немногим отстал от него поезд № 69/70 Мариуполь – Львов, который перевез 808 тысяч украинцев. И замыкает ТОП-5 поезд № 141/142 Бахмут (бывший Артемовск) - Львов. Им в 2019 году воспользовались 777 тысяч человек.

Популярность донбасских поездов связана не только с тем, что они идут через всю Украину. И совсем не потому, что жители восточного региона якобы любят путешествовать. На самом деле значительную часть пассажиров составляют украинские военные, которые едут в отпуск или по служебным делам. А также переселенцы из ДНР и ЛНР. В их числе и «пенсионные туристы».

Дончанка Марина Петровна ездит в Киевскую область. Там у нее родственники. Там же и оформила справку переселенца и украинскую пенсию.

- Билет на поезд Мариуполь – Львов покупаю заранее дома по Интернету. Из Донецка доезжаю до Волновахи. А там сажусь в поезд. Получается дешевле, чем ехать до Киевской области автобусом. Да и дорога не так утомительна. Единственное неудобство, что поезд вечно грязный, вагоны старые, - говорит пенсионерка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всю пенсию должна отдать только за отопление!» Жители Донбасса возмущены обманом правительства Украины

В подконтрольных Киеву городах снова выросли коммунальные тарифы вместо обещанного снижения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU