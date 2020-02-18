2020-02-18T19:34:41+03:00
Общество

Глава ДНР обязал чиновников выплатить медикам долги по зарплате завтра до полудня

На совещании Главы ДНР руководителям министерств было поручено погасить долги по зарплате
Ольга ГОРДО
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Денис Пушили обязал погасить задолженность по зарплатеДенис Пушили обязал погасить задолженность по зарплатеФото: Дмитрий СТЕШИН
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Вчера, семнадцатого февраля, Главы Донецкой Народной Республики провел совещание с руководителями министерств и ведомств. Совещания было собрано для того, чтобы решить вопрос о выплате задолженности по заработной плате сотрудникам некоторых бюджетных организаций. Задолженность возникла из-за бюрократических проволочек и отсутствия некоторых документов.

Совещание продлилось девять часов. В итоге сотрудникам соответствующих министерств и ведомств во главе с министрами удалось договориться и разработать необходимые документы, которые затем в 21:30 были утверждены на экстренном заседании Правительства Донецкой Народной Республики.

По итогам проведенной работы министр здравоохранения Ольга Долгошапко сообщила, что по решению Главы ДНР Дениса Пушилина будет погашена вся задолженность по зарплате медиков до 12:00 девятнадцатого февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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