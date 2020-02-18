Армия ВСУ разрушила в Зайцево пять домов

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:45:03+03:00

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Обстановка по всей линии разграничения остается напряженной. Сегодня Украина обстреливала Республики особенно рьяно. Досталось и ЛНР, и ДНР. В результате одного из таких обстрелов разрушено пять домостроений в поселке Зайцево на севере Горловки. Об этом свидетельствуют уточненные данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненным данным, в результате обстрела в Зайцево повреждено пять домостроений по следующим адресам: улица Карбышева, дома 101, 103, 104, 107, 109, – говорится в сообщении.

То есть, снесена практически половина улицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/761611" frameborder="0"></iframe> Обстрел Зайцево.! другой источник

Уточняется, что пострадавших среди мирных граждан не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что огнем армии Киева разрушен только один дом. Но потом информацию уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU