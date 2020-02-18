2020-02-18T20:58:40+03:00
Общество

Пятая годовщина окончания Дебальцевской операции: Глава ЛНР посмертно наградил Захарченко, Гиви, Моторолу и Мамая

Леонид Пасечник передал медали через начальника НМ ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Дата 18 февраля стала знаменательной в современной истории Донбасса. Пять лет назад силы Донецкой и Луганской Народных Республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции. Тогда украинская армия получила очередное позорное поражение.

В день пятой годовщины завершения операции, Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил медалями первого Главу ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта», «Сомали» и «Пятнашка» Арсена Павлова (Моторолу), Михаила Толстых (Гиви) и Олега Мамиева (Мамая).

Медали «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» Пасечник передал родным героев через начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Дениса Синельникова.

- Эта операция поставила фактически окончательную точку во всем этом непотребстве, которое творилось на нашей земле, - говорит Синельников. - Наша с вами задача, так как мы помнили то, что нам передали наши предки, сохранить память и передать нашим потомкам, чтобы не стыдно было нести знамя, которое заслужили потом и кровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление

Леонид Пасечник отметил, что Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую Порошенко (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятая годовщина окончания Дебальцевской операции: Глава ЛНР посмертно наградил Захарченко, Гиви, Моторолу и Мамая
Поезда из Донбасса перевезли на Украине по миллиону пассажиров
Глава ДНР обязал чиновников выплатить медикам долги по зарплате завтра до полудня
Армия ВСУ разрушила в Зайцево пять домов
ВСУ будет стараться скрыть сегодняшнее количество своих убитых, но имя одного пришедшего расстреливать Донбасс, стало известно
В Донецке проверили качество воздуха
В результате обстрелов Украиной ЛНР ранен мирный житель, разрушены дома, повреждены коммуникации
«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление
Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление
Военные ЛНР ответили ВСУшникам, обстреливающим Республику из крупного калибра
Донецкий Хатико ждет хозяев в приюте "ПИФ"
ВСУ открыли огонь по Зайцево: есть попадание в жилой дом
Украина расстреливает ЛНР из артиллерии
Погода в Луганске на день: 18 февраля в Республике солнечный день, на дорогах гололед
Погода в Донецке на день: 18 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным собакам и кошкам
Украинские правозащитники пожаловались в ООН, что Зеленский двести на три умножить не может