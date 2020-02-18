Пятая годовщина окончания Дебальцевской операции: Глава ЛНР посмертно наградил Захарченко, Гиви, Моторолу и Мамая

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:58:40+03:00

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Дата 18 февраля стала знаменательной в современной истории Донбасса. Пять лет назад силы Донецкой и Луганской Народных Республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции. Тогда украинская армия получила очередное позорное поражение.

В день пятой годовщины завершения операции, Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил медалями первого Главу ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта», «Сомали» и «Пятнашка» Арсена Павлова (Моторолу), Михаила Толстых (Гиви) и Олега Мамиева (Мамая).

Медали «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» Пасечник передал родным героев через начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Дениса Синельникова.

- Эта операция поставила фактически окончательную точку во всем этом непотребстве, которое творилось на нашей земле, - говорит Синельников. - Наша с вами задача, так как мы помнили то, что нам передали наши предки, сохранить память и передать нашим потомкам, чтобы не стыдно было нести знамя, которое заслужили потом и кровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU