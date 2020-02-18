2020-02-18T16:57:07+03:00
Общество

В Донецке проверили качество воздуха

В столице Республики функционируют четыре стационарных поста контроля качества атмосферного воздуха
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Донецке проверили качество воздухаВ Донецке проверили качество воздухаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За качеством воздуха в Донецке следит Гидрометеорологическая служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики. Ее специалисты проводят регулярный мониторинг.

По данным службы за январь этого года – экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха в Донецке не наблюдалось.

- Среднемесячные концентрации в целом по городу превысили среднесуточную предельно-допустимую концентрацию по диоксиду азота, пыли и аммиаку. Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, формальдегида и бензапирена не превысили значений ни на одном из постов, - отчитались специалисты.

Если сравнивать с декабрем прошлого года – качество атмосферного воздуха немного улучшилось. Снизилось содержание аммиака и формальдегида.

К слову – качество воздуха – один из важнейших показателей. От его уровня во многом зависит и наше здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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