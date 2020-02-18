Донецкий Хатико ждет хозяев в приюте "ПИФ"

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:01:34+03:00

Барбос-Хатико ждет своего хозяина в приюте "ПИФ" уже несколько лет. Фото: архив приюта "ПИФ"

Собаку оставили несколько лет назад на остановке в Донецке

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История этой собаки из донецкого приюта «ПИФ» – это история человеческого предательства и собачьей верности.

- Барбос несколько лет ждал своего хозяина, который высадил его на остановке. Так долго и бесполезно... Барбос никогда не покидал радиус остановки, боялся пропустить самого родного друга, - рассказывает пиар-менеджер Юлия Небаба. - Шли года, но никто не приходил. Барбос полюбился местным жителям, которым пришлось его спасать, когда пес попал под машину. Тяжелая травма лапы, операция, огромные гематомы. Барбоса спасли, он здоров, сейчас он в приюте, пока в клеточке стационара. Мы очень верим, что кто-то проникнется историей Барбоса и подарит ему дом! Барбос прекрасный охранник, он очень матерый и активный пес с громким лаем!

Барбосу около 4-5 лет. Он привит, кастрирован, обработан от паразитов.

Тел.: + 380 71 316 60 60 (звонить с 10.00 до 17.00)

Всего в приюте содержится около 800 собак и 30 кошек. Все они будут признательны вам за участие и неравнодушие.

Приют «ПИФ» будет благодарен за любую помощь:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

U264359439215 Гривна (UAH)

E835235950990 Евро (EUR)

R509399475348 Российский рубль (RUB)

Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2704 2557 4383 (срок действия 07/20) Виктория Васильева

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ИСТОЧНИК KP.RU