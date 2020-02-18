2020-02-18T11:06:00+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по Зайцево: есть попадание в жилой дом

Ночью и утром обстреляли северную окраину Горловки, поврежден частный дом
Ольга ГОРДО
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ВСУшники попали в жилой дом в Зайцево. Фото: сайт т.н. "Операція об'єднаних сил"ВСУшники попали в жилой дом в Зайцево. Фото: сайт т.н. "Операція об'єднаних сил"
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Обстановка на линии разграничении за последнюю неделю резко ухудшилась. Сегодня утром киевские боевики обстреляли из минометов поселок Зайцево, который находится на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 09:05 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Зайцево (северное) к населенному пункту Зайцево (южное), выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра – сказано в сообщении.

Позже на страничке главы горловской администрации Ивана Приходько появилось сообщение о том, ВСУшники попали в жилой дом.

- Обстрел Зайцево. Прямое попадание по адресу улица Карбышева 101. Дом жилой. Без пострадавших, - сообщает Приходько.

Кроме того, ранее, в 07:50, украинские военнослужащие обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, сегодня утром Украина обстреляла ЛНР из артиллерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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