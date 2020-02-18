2020-02-18T08:16:50+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 18 февраля в Республике солнечный день, на дорогах гололед

Синоптики прогнозируют 18 февраля в ЛНР от 7 градусов мороза до 6 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Камброд в феврале. Фото: Валерий ШустовКамброд в феврале. Фото: Валерий Шустов
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Температура воздуха в ЛНР 18 февраля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 17 февраля до 21.00 18 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – 4-6 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и плюс 3-5 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до плюс 4-6 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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