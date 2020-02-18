Погода в Донецке на день: 18 февраля в городе ясный солнечный день без осадков

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:43:12+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник 18 февраля весь день в городе солнечно, осадков не ожидается

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 18 февраля потеплеет до +5 градусов.

- На протяжении всего дня будет ясно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +5 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:31, закат – 17:54, долгота дня 10 часов 23 минуты.

По народному календарю 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.

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В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU