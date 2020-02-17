В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным собакам и кошкам

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:27:29+03:00

В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка

КП «Животные в городе» - единственное в Донецке предприятие, которое отлавливает и стерилизует бродячих животных

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За прошедший год сотрудниками коммунального предприятия «Животные в городе» было отловлено приблизительно 3000 бродячих собак и кошек, из них больше 600 животных нашли дом. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

На сегодня КП «Животные в городе» - единственное в Донецке предприятие, которое осуществляет регулирование численности, отлов и стерилизацию бродячих животных.

Каждый день в операционное отделение поступает до семи животных на стерилизацию. Перед операцией проводится детальное обследование каждого «пациента», после которого ветеринары принимают решение о стерилизации. Дальше животное поступает на карантин и реабилитацию.

В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка

«Животные в городе» не является приютом, поэтому каждого оправившегося пациента возвращают в естественную среду обитания. Исключения составляют собаки, не подлежащие выпуску из-за слабого здоровья.

В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка

- На сегодня наши подопечные обеспечены в полном объёме продуктами питания и лекарствам. Каждая собака получает качественную и полезную пищу. Некоторые, попадая к нам, значительно прибавляют в весе и оздоравливаются. Также мы активно ищем хозяев для бездомных животных, - сообщил директор предприятия «Животные в городе» Сергей Фёдоров.

В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка

ИСТОЧНИК KP.RU