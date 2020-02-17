В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным собакам и кошкам
За прошедший год сотрудниками коммунального предприятия «Животные в городе» было отловлено приблизительно 3000 бродячих собак и кошек, из них больше 600 животных нашли дом. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.
На сегодня КП «Животные в городе» - единственное в Донецке предприятие, которое осуществляет регулирование численности, отлов и стерилизацию бродячих животных.
Каждый день в операционное отделение поступает до семи животных на стерилизацию. Перед операцией проводится детальное обследование каждого «пациента», после которого ветеринары принимают решение о стерилизации. Дальше животное поступает на карантин и реабилитацию.
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка
«Животные в городе» не является приютом, поэтому каждого оправившегося пациента возвращают в естественную среду обитания. Исключения составляют собаки, не подлежащие выпуску из-за слабого здоровья.
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка
- На сегодня наши подопечные обеспечены в полном объёме продуктами питания и лекарствам. Каждая собака получает качественную и полезную пищу. Некоторые, попадая к нам, значительно прибавляют в весе и оздоравливаются. Также мы активно ищем хозяев для бездомных животных, - сообщил директор предприятия «Животные в городе» Сергей Фёдоров.
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным кошкам и собакам. Фото: администрация города Донецка
ИСТОЧНИК KP.RU