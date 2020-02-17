2020-02-17T22:27:49+03:00
Политика

Украинские правозащитники пожаловались в ООН, что Зеленский двести на три умножить не может

Правозащитники обратились в Комитет ООН с жалобой, что Украина не выплатила пенсионерам Донбасса 600 миллионов гривен по решению судов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Комик Зеленский вместе со своим премьером Гончаруком не могут двести умножить на три – и пенсионерам Донбасса от этого не смешно. Фото: ОПУКомик Зеленский вместе со своим премьером Гончаруком не могут двести умножить на три – и пенсионерам Донбасса от этого не смешно. Фото: ОПУ
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Сегодня, 17 февраля, в Женеве начала работать 67-я сессия Комитета ООН по экономическо-социальным и культурным правам. На ней рассмотрят отчет правительства Украины о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Группа украинских правозащитных организаций направила в Женеву свой альтернативный отчет.

В частности, в нем отмечается, что Киев не выполняет решения судов о выплате жителям Донбасса долгов по пенсиям на сумму около 600 млн гривен (1 миллиард 530 миллионов рублей). Об этом сообщила правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

- Это является недопустимым, потому что решение суда является обязательным к исполнению, - отметила она. - Есть нормы, согласно которым выплата задолженности по пенсиям может быть осуществлена только в специальном порядке, утверждаемом Кабинетом министров. Скоро будет два года как это постановление не принято.

И это не единственное «наследство» от Порошенко, которое Зеленский вместе с премьер-министром Гончаруком не решают. В принятом на 2020 год бюджете Пенсионного фонда Украины предусмотрено всего 200 млн гривен (510 млн рублей) на возврат пенсионных долгов по решениям судов. Вместо 600 миллионов. Угадайте, о чем в Женеве будет вещать представитель Кабмина Украины? Правильно – «о российской агрессии». Действительно, если Зеленский и Гончарук не могут двести умножить на три, то в этом, наверное, Путин виноват.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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