В ДНР стартует турнир по сбору макулатуры

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2017 года в Республике проводится негласный турнир между городами по сбору макулатуры. В этом году объявляется настоящее соревнование-конкурс. Конкуренция стала жестче. Больше десяти городов Республики будут соревноваться в том, чьи жители больше соберут макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

— В этом году в конкурсе примут участие более десяти городов Республики, среди которых Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Снежное, Харцызск, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и другие, — говорится в сообщении. — Конкурс проводится в период с 17 февраля по 15 мая 2020 года и осуществляется в номинациях: «Лучшая общеобразовательная организация по сбору макулатуры», «Лучший класс по сбору макулатуры», «Лучший учащийся по сбору макулатуры».

По итогам макулатурного состязания, победители в каждой номинации получат дипломы и поощрительные призы.

Однако останавливаться в рамках Республики организаторы турнира не планируют. Напомним, что ранее местную экологическую акцию подхватили регионы России. А школьника, который ее организовал, даже упомянули в паблике Эсквайра.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В ДНР создадут уникальный словарь «донецкого языка»

Кроме того, составляется отдельный «словарь войны» и «словарь аббревиации» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU