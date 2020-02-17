2020-02-17T22:09:22+03:00
Общество

В ДНР стартует турнир по сбору макулатуры

В соревновании участвует больше десяти городов Республики
Екатерина Сорока
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«Макулатурнир» проводится с целью популяризации идеи сохранения природных ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды. Фото: news29.ru«Макулатурнир» проводится с целью популяризации идеи сохранения природных ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды. Фото: news29.ru
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С 2017 года в Республике проводится негласный турнир между городами по сбору макулатуры. В этом году объявляется настоящее соревнование-конкурс. Конкуренция стала жестче. Больше десяти городов Республики будут соревноваться в том, чьи жители больше соберут макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

— В этом году в конкурсе примут участие более десяти городов Республики, среди которых Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Снежное, Харцызск, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и другие, — говорится в сообщении. — Конкурс проводится в период с 17 февраля по 15 мая 2020 года и осуществляется в номинациях: «Лучшая общеобразовательная организация по сбору макулатуры», «Лучший класс по сбору макулатуры», «Лучший учащийся по сбору макулатуры».

По итогам макулатурного состязания, победители в каждой номинации получат дипломы и поощрительные призы.

Однако останавливаться в рамках Республики организаторы турнира не планируют. Напомним, что ранее местную экологическую акцию подхватили регионы России. А школьника, который ее организовал, даже упомянули в паблике Эсквайра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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