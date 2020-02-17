Украина пересчитает жителей республик Донбасса с помощью спутника

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:23:52+03:00

Власти Украины будут со спутника считать всех дончан, которые выйдут на улицу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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На декабрь в незалежной запланировали всеукраинскую перепись населения. Гражданам зададут около 10 вопросов относительно их условий жизни. Для переселенцев будет отдельный блок вопросов. Попутно киевские власти собираются пересчитать жителей ДНР, ЛНР и Крыма. С помощью спутника. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

- Мы встречались с представителями ООН. Они будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводился в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями, – сказал Дубилет.

При этом он высказал сомнения в точности такой оценки. Кстати, социологи критикуют не только этот «прожект» команды Зеленского. А также предварительную электронную перепись населения Украины, которую провели 1 декабря 2019 года. Мол, полученные данные не соответствуют реальной картине.

Согласно электронной переписи на Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек. На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области проживает 1 млн 981 тысяч человек (900 тысяч мужчин, и 1 млн 81 тысяча женщин). В Луганской области – 1 млн 127 тысяч человек (516 тысяч мужчин, и 611 тысяч женщин). В эти данные не включены сведения о жителях ДНР, ЛНР и Крыма.

Тем временем, республики Донбасса в октябре сами провели перепись населения. Окончательные данные станут известны во втором квартале нынешнего года. Сейчас в ДНР по данным республиканской статистики 2 млн 283 тысячи жителей. В ЛНР – 1 млн 444 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU