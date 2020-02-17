В Макеевке за один день сгорели в огне двое мужчин
В минувшее воскресенье в ДНР было немного возгораний по сравнению с другими днями – всего шесть. Но на них погибли двое жителей Макеевки.
В поселке Крупской Червоногвардейского района загорелся одноэтажный дом на четырех хозяев. Для его тушения выехали 4 машины спецтехники и 18 спасателей.
К сожалению, от огня и дыма погиб 73-летний мужчина. Также пострадала 53-летняя макеевчанка. Ее отвезли в больницу. Огонь уничтожил кровлю дома и перекрытие на площади 30 квадратных метров, мебель и вещи.
На другом пожаре в Макеевке погиб 60-летний горожанин. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Зеленой в поселке Ханженково. Пожар тушили 3 спецмашины и 11 спасателей. Огонь успел уничтожить вещи и мебель на площади 28 квадратных метров.
Причины этих пожаров сейчас выясняют специалисты.
А всего за прошедшую неделю в Республике подразделениями МЧС было ликвидировано 45 пожаров. В результате погибли шесть человек и три человека пострадали. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
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ИСТОЧНИК KP.RU