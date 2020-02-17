Завтра КПВВ «Марьинка» под Донецком работать не будет

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, восемнадцатого февраля, один из контрольных пунктов въезда-выезда «Марьинка» будет закрыт. Перерыв в работе пункта пропуска «Марьинка» возник из-за украинской стороны. Как сообщает пресс-служба так называемой "операции объединенных сил в Донбассе", пункт закрывается для ремонта электрической проводки.

- К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда Марьинка будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. В связи с чем, восемнадцатого февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ, - сказано в сообщении пресс-службы.

Дончан и гостей Донецкой Народной Республики просят учитывать эту информацию при пересечении линии разграничения, и в случае необходимости поменять маршрут.

Читайте также

Студент из Донецка на украинской границе с гордостью достал из штанин паспорт гражданина ДНР

21-летний житель Донецка сейчас учится в московском вузе. А из Первопрестольной отправился в Харьков, чтобы сразу вернуться обратно. Якобы срок пребывания на территории РФ для жителей ДНР ограничен. Таким объяснением он еще больше запутал служивых. Ведь известно, что ограничений нет никаких (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU