2020-02-17T18:20:52+03:00
Общество

Осторожно, гололедица! Синоптики прогнозируют на этой неделе в ДНР резкое потепление

Днем синоптики прогнозируют до шести градусов тепла
Екатерина Сорока
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Быть осторожными на дороге нужно не только водителям, но и пешеходам. Фото: bez-gololeda.ruБыть осторожными на дороге нужно не только водителям, но и пешеходам. Фото: bez-gololeda.ru
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Борьба со снежной стихией пошла на спад. Теперь коммунальщики будут бороться с гололедом, который появится уже на этой неделе. Связано это с резким потеплением. Синоптики прогнозируют повышение температуры до шести градусов выше нуля. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидается: в первой половине – без осадков, во второй половине – неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром. Основной фон температуры воздуха: ночью минус 4 – плюс 1 градусов, днем 1 – 6 градусов тепла. На дорогах гололедица, — рассказала Гетова.

В связи с тем, что на дороге образуется ледяная корка, ситуация для водителей и пешеходов станет еще опаснее. Только на этих выходных из-за непогоды произошла 21 авария.

Также на днях в центре Донецка на тротуаре легковушка сбила маму с девочкой-подростком. По сообщению сотрудников ГАИ, трагедия произошла из-за столкновения двух автомобилей (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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