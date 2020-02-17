Осторожно, гололедица! Синоптики прогнозируют на этой неделе в ДНР резкое потепление
Борьба со снежной стихией пошла на спад. Теперь коммунальщики будут бороться с гололедом, который появится уже на этой неделе. Связано это с резким потеплением. Синоптики прогнозируют повышение температуры до шести градусов выше нуля. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидается: в первой половине – без осадков, во второй половине – неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром. Основной фон температуры воздуха: ночью минус 4 – плюс 1 градусов, днем 1 – 6 градусов тепла. На дорогах гололедица, — рассказала Гетова.
В связи с тем, что на дороге образуется ледяная корка, ситуация для водителей и пешеходов станет еще опаснее. Только на этих выходных из-за непогоды произошла 21 авария.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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