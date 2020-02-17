2020-02-17T15:26:04+03:00
Политика

В Донбассе спасли девушку, которая бросилась в реку с 20-метрового моста

Мужчина из Лисичанска вытащил 17-летнюю девушку из ледяной воды Северского Донца
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Михаил Еремеев уверен, что сделал все правильно. Фото: ТК «Донбасс»Михаил Еремеев уверен, что сделал все правильно. Фото: ТК «Донбасс»
Изменить размер текста:

Между подконтрольными Киеву Лисичанском и Северодонецком находится мост. Он на 20 метров (высота семиэтажного дома) возвышается над протекающей здесь рекой Северский Донец. Именно сюда направилась 17-летняя девушка после ссоры с молодым человеком.

Тем временем, парень остановил патрульный экипаж и рассказал полицейским о случившемся. Михаил Еремеев со своим коллегой Дмитрием Козюбердой не отмахнулись – мало ли что мог насочинять юноша. Втроем они бросились к путепроводу. Девушка в этот момент прыгнула с 20-метровой высоты. А Михаил – за ней. Даже бронежилет не скинул, счет шел на секунды.

Девушка уже находилась под водой, ее несло течением. Только капюшон куртки был на поверхности. Когда полицейский дотянулся, она была без сознания. С помощью напарника Михаил вытащил «ныряльщицу» на берег. Тут же вызвали «скорую». А до приезда медиков пытались согреть девушку, привести в чувство.

Мост через Северский Донецк на 20 метров возвышается над рекой. Фото: ТК «Донбасс»

Мост через Северский Донецк на 20 метров возвышается над рекой. Фото: ТК «Донбасс»

- Солнышко, послушай меня. Посмотри на меня, родная. Встать можешь? На холодном сидеть не надо. Купание закончилось, – говорил Михаил.

Девушке повезло не только с чудесным спасением. Она не получила значительных повреждений. Только переохлаждение и легкие ушибы. А вот Михаил попал в больницу с пневмонией. По словам медиков, ему лежать минимум две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные вывезли «партизанскими тропами» из республик Донбасса 750 тысяч пачек сигарет

На Украине в шоке от масштабов контрабанды (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад Победы в Луганске 2020: Глава ЛНР пригласил президента Южной Осетии в Луганск на парад, посвященный 75-й годовщине Победы
В Донбассе спасли девушку, которая бросилась в реку с 20-метрового моста
ЛНР ставит под сомнение процесс обмена пленными после заявлений Владимира Зеленского
Украинские военные вывезли «партизанскими тропами» из республик Донбасса 750 тысяч пачек сигарет
К пятой годовщине освобождения Дебальцево почта ЛНР выпустила марки
«Донецкий диктант» 2020: Уже 21 февраля жители Республики смогут проверить свои знания русского языка
В Италии презентовали фильм по делу карателя Маркива, осужденного за убийства в Донбассе
В Донецке от обстрела ВСУ поврежден жилой дом
В Донбассе два рыбака провалились под лед, один из них утонул
Погода на день в Луганске: 17 февраля сильный туман и до 4 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 17 февраля солнечно и до 4 градусов тепла