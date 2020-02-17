В Донбассе спасли девушку, которая бросилась в реку с 20-метрового моста

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:26:04+03:00

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Между подконтрольными Киеву Лисичанском и Северодонецком находится мост. Он на 20 метров (высота семиэтажного дома) возвышается над протекающей здесь рекой Северский Донец. Именно сюда направилась 17-летняя девушка после ссоры с молодым человеком.

Тем временем, парень остановил патрульный экипаж и рассказал полицейским о случившемся. Михаил Еремеев со своим коллегой Дмитрием Козюбердой не отмахнулись – мало ли что мог насочинять юноша. Втроем они бросились к путепроводу. Девушка в этот момент прыгнула с 20-метровой высоты. А Михаил – за ней. Даже бронежилет не скинул, счет шел на секунды.

Девушка уже находилась под водой, ее несло течением. Только капюшон куртки был на поверхности. Когда полицейский дотянулся, она была без сознания. С помощью напарника Михаил вытащил «ныряльщицу» на берег. Тут же вызвали «скорую». А до приезда медиков пытались согреть девушку, привести в чувство.

Мост через Северский Донецк на 20 метров возвышается над рекой. Фото: ТК «Донбасс»

- Солнышко, послушай меня. Посмотри на меня, родная. Встать можешь? На холодном сидеть не надо. Купание закончилось, – говорил Михаил.

Девушке повезло не только с чудесным спасением. Она не получила значительных повреждений. Только переохлаждение и легкие ушибы. А вот Михаил попал в больницу с пневмонией. По словам медиков, ему лежать минимум две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU