2020-02-17T17:29:03+03:00
Политика

ЛНР ждет от Украины реальных шагов, а не «будораженние словами воздуха»

Руководитель рабочей группы ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Республика готова к конструктивному диалогу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Луганская Народная Республика продолжает надеяться на конструктивный диалог с Украиной, чтобы сдвинуть с мертвой точки гуманитарные проблемы. Одна из таких – пункты пропуска. На сегодняшний день между незалежной и Республикой действует всего один КПВВ – «Станица Луганская» - он пешеходный, поэтому об удобствах перехода говорить не стоит.

На Минской площадке уже долгое время идет обсуждение вопроса открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

- Со стороны Украины в этом вопросе должно быть не будораженние словами воздуха, а реальные шаги, - сказала руководитель рабочей группы ЛНР Ольга Кобцева.

Кроме этого, Республика ждет от незалежной прекращения обстрелов.

- Еще для нас очень важно, чтобы украинская сторона наконец-то начала подтверждать людей, которых мы разыскиваем, хотя бы констатировать факт, что эти люди находятся на территории Украины, - говорит Кобцева. - Пусть это будут небольшие шаги, но хотелось бы на это рассчитывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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