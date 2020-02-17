2020-02-17T14:21:46+03:00
Политика

ЛНР ставит под сомнение процесс обмена пленными после заявлений Владимира Зеленского

Президент Украины озвучил на Мюнхенской конференции не верное количество человек
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева поставила под сомнение возможность реализации процесса обмена удерживаемыми лицами между ДНР, ЛНР и незалежной.

Такое мнение возникло после заявлений Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. Президент Украины озвучил неверные данные.

- Он заявил, что представители Украины «практически договорились» о проведении нового обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что республики Донбасса якобы готовы передать украинской стороне то в районе 200 человек, то в районе 240 человек.

По словам Кобцевой, такие заявления первого лица государства ставят под сомнения вообще возможность реализации обмена пленными.

- Президенту Украины необходимо ознакомиться с реальными списками на обмен, которые представители Украины обсуждают с представителями ЛНР и ДНР, - призвала Ольга Кобцева.

Напомним, что в конце 2019 года между республиками Донбасса и Украиной состоялся крупный обмен пленными. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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