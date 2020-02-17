ЛНР ставит под сомнение процесс обмена пленными после заявлений Владимира Зеленского
Руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева поставила под сомнение возможность реализации процесса обмена удерживаемыми лицами между ДНР, ЛНР и незалежной.
Такое мнение возникло после заявлений Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. Президент Украины озвучил неверные данные.
- Он заявил, что представители Украины «практически договорились» о проведении нового обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что республики Донбасса якобы готовы передать украинской стороне то в районе 200 человек, то в районе 240 человек.
По словам Кобцевой, такие заявления первого лица государства ставят под сомнения вообще возможность реализации обмена пленными.
- Президенту Украины необходимо ознакомиться с реальными списками на обмен, которые представители Украины обсуждают с представителями ЛНР и ДНР, - призвала Ольга Кобцева.
Напомним, что в конце 2019 года между республиками Донбасса и Украиной состоялся крупный обмен пленными. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.
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ИСТОЧНИК KP.RU