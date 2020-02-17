2020-02-17T16:07:24+03:00
Политика

Парад Победы в Луганске 2020: Глава ЛНР пригласил президента Южной Осетии в Луганск на парад, посвященный 75-й годовщине Победы

Парад Победы в Луганске 2020 пройдет с участием жителей Южной Осетии
Екатерина Сорока
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Пасечник и Бибилов обсудили и другие планы на празднование 75-летия Победы. Фото: glava-lnr.infoПасечник и Бибилов обсудили и другие планы на празднование 75-летия Победы. Фото: glava-lnr.info
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Сегодня, 17 февраля, состоялась очередная рабочая встреча Главы ЛНР и президента Южной Осетии. Помимо вопросов о сотрудничестве Республик, был еще один – о Параде Победы в Луганске 2020. Леонид Пасечник пригласил Анатолия Бибилова, его семью и жителей Южной Осетии на парад.

— У нас, конечно же, состоится 9 мая парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому приглашаем вас лично, вашу семью и ваш народ, кто желает, приезжайте, мы всегда будем очень рады вас видеть и будем рады, если вы примете участие в нашем параде, — предложил Леонид Пасечник.

Президент Анатолий Бибилов не отказал Главе и даже предложил создать совместный проект для двух Республик, в котором бы смогли поучаствовать, как луганчане, так и осетинцы.

— Есть предложения, которые мы могли бы обсудить, чтобы выстроить в этом великом праздновании какие-то совместные проекты. Они будут подтверждать, что мы – народы, которые не меняют нашу историю, мы помним и чтим ветеранов Великой Отечественной войны, — ответил Бибилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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