Украинские военные вывезли «партизанскими тропами» из республик Донбасса 750 тысяч пачек сигарет

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:17:11+03:00

На Украине в шоке от масштабов контрабанды

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Украинские военные в Донбассе не только «защищают отчизну», обстреливая мирные города и поселки. Они еще и неплохо наживаются на блокаде. За хорошую прибыль полковники и генералы готовы продать «нэньку» со всеми потрохами. Особенно выгодным делом стала торговля сигаретами.

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Кащенко открыл на вверенной ему территории в Донбассе мини-фабрику. На ней производились сигареты более чем десяти торговых марок ассоциации «Укртютюн».

Но масштабы деятельности Кащенко совершенно не сравнимы с контрабандой сигарет, которые везут из ДНР и ЛНР. На днях сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели масштабную операцию в четырех областях.

- Провели более 90 обысков в местах проживания подозреваемых, складских и офисных помещениях. Обнаружили 1,5 тысячи ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн гривен (51 млн рублей). Также изъяли деньги в сумме более 900 тысяч гривен, документы, компьютерную технику, огнестрельное оружие и патроны, – сообщили в офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Для такой масштабной операции привлекли более 500 силовиков. Выяснилось, что организаторами контрабандного потока были жители подконтрольного Киеву Донбасса, которые договорились с «неустановленными военнослужащими ВСУ» о перемещении через линию разграничения контрафактных табачных изделий для дальнейшего распространения на территории Украины.

Можно не сомневаться, что «неустановленные военнослужащие ВСУ» носят полковничьи и генеральские погоны. Такую масштабную контрабанду невозможно наладить без командиров бригад и руководителей штаба операции объединенных сил (ООС).

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ИСТОЧНИК KP.RU