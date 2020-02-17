2020-02-17T12:54:19+03:00
Политика

К пятой годовщине освобождения Дебальцево почта ЛНР выпустила марки

Блоки художественных почтовых марок выпущены тиражом 900 экземпляров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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18 февраля власти 2015 года объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей. Этому посвящена марка. Фото: ЛИЦ18 февраля власти 2015 года объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей. Этому посвящена марка. Фото: ЛИЦ
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" уже с завтрашнего дня введет в обращение блоки художественных почтовых марок, посвященных пятой годовщине освобождения Дебальцево.

Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович. Фото: ЛИЦ

Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович. Фото: ЛИЦ

- 18 февраля 2020 года вводятся в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блоки художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" и "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции", - сообщили в пресс-службе предприятия.

На почтовом блоке отображены стилизованные фотографии фрагментов боя Чернухино-Дебальцевской операции, изображение медали "5 лет Чернухино-Дебальцево 2015-2020 годы", марка "Чернухино-Дебальцевская операция", год выпуска, тираж.

На почтовой марке - фрагмент карты боевых действий Чернухино-Дебальцевской операции, год выпуска, номинальная стоимость.

На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.

На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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