К пятой годовщине освобождения Дебальцево почта ЛНР выпустила марки
Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" уже с завтрашнего дня введет в обращение блоки художественных почтовых марок, посвященных пятой годовщине освобождения Дебальцево.
Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович. Фото: ЛИЦ
- 18 февраля 2020 года вводятся в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блоки художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" и "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции", - сообщили в пресс-службе предприятия.
На почтовом блоке отображены стилизованные фотографии фрагментов боя Чернухино-Дебальцевской операции, изображение медали "5 лет Чернухино-Дебальцево 2015-2020 годы", марка "Чернухино-Дебальцевская операция", год выпуска, тираж.
На почтовой марке - фрагмент карты боевых действий Чернухино-Дебальцевской операции, год выпуска, номинальная стоимость.
На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.
На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.
ИСТОЧНИК KP.RU