2020-02-17T10:13:13+03:00
Политика

В Донецке от обстрела ВСУ поврежден жилой дом

За минувшие сутки украинские военные шесть раз открывали огонь по городам и поселкам ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По поселкам ДНР украинские военные за минувший день выпустили 10 гранат из СПГ и РПГ. Фото: slovodel.comПо поселкам ДНР украинские военные за минувший день выпустили 10 гранат из СПГ и РПГ. Фото: slovodel.com
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Украинские военные продолжают планомерно обстреливать территорию ДНР. Причем география почти не меняется – окраины Донецка, Горловки и села на юге Республики. В минувший день под огнем оказались донецкие поселки - шахты «Трудовская» и Александровка, горловский поселок шахты имени Гагарина и село Саханка на юге ДНР.

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка были повреждены остекление окон и бытовая техника в частном доме по улице Марка Озерного.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Отметим – к счастью, ни в кого украинские военные не попали.

ВСУ стреляли из станковых и ручных гранатометов (всего выпустили 10 гранат), а также из крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия.

Тем временем, 16 февраля киевские силовики обстреляли поселок Смелое на территории ЛНР. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты (БМП-2), произведено 30 выстрелов. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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