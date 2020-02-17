В Донецке от обстрела ВСУ поврежден жилой дом
Украинские военные продолжают планомерно обстреливать территорию ДНР. Причем география почти не меняется – окраины Донецка, Горловки и села на юге Республики. В минувший день под огнем оказались донецкие поселки - шахты «Трудовская» и Александровка, горловский поселок шахты имени Гагарина и село Саханка на юге ДНР.
В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка были повреждены остекление окон и бытовая техника в частном доме по улице Марка Озерного.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Отметим – к счастью, ни в кого украинские военные не попали.
ВСУ стреляли из станковых и ручных гранатометов (всего выпустили 10 гранат), а также из крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия.
Тем временем, 16 февраля киевские силовики обстреляли поселок Смелое на территории ЛНР. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты (БМП-2), произведено 30 выстрелов. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU