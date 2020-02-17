2020-02-17T09:52:39+03:00
Политика

В Донбассе два рыбака провалились под лед, один из них утонул

Второму мужчине помогли выбраться на берег спасатели
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Трагедия произошла на одном из прудов села Новогригорьевка. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой областиТрагедия произошла на одном из прудов села Новогригорьевка. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Изменить размер текста:

Трагедией закончилась рыбалка двух жителей села Новогригорьевка Волновахского района, которое сейчас находится под контролем Украины. В одном из местных прудов не выдержал лед, и мужчины оказались в воде.

О происшествии сообщили спасателям случайные свидетели. Когда бойцы пожарно-спасательного отряда приехали на место, то увидели, что в пруду барахтается лишь один мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели пришли ему на помощь, и спустя несколько минут рыбак оказался на берегу.

А вот второго мужчину обнаружить не удалось. На место происшествия вызвали водолазную группу аварийно-спасательного отряда. И лишь на следующий день тело утонувшего рыбака нашли и вытащили из ставка.

Спасатели отмечают, что лед на водоемах сейчас имеет неравномерную толщину. Это вызвано колебаниями температуры. Поэтому любители зимней рыбалки часто рискуют жизнью и здоровьем, отправляясь за уловом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Енакиево: Автомобиль врезался в железобетонную конструкцию, два человека погибли

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №1 Енакиево (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Донецкий диктант» 2020: Уже 21 февраля жители Республики смогут проверить свои знания русского языка
В Италии презентовали фильм по делу карателя Маркива, осужденного за убийства в Донбассе
В Донецке от обстрела ВСУ поврежден жилой дом
В Донбассе два рыбака провалились под лед, один из них утонул
Погода на день в Луганске: 17 февраля сильный туман и до 4 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 17 февраля солнечно и до 4 градусов тепла
В понедельник у первоклашек начинаются дополнительные каникулы
Офицер украинской армии потерял флэшку с секретной информацией
ДТП в Енакиево: Автомобиль врезался в железобетонную конструкцию, два человека погибли
Завтра в Донбассе будет гололед с сильным туманом
Танцуют все! В масштабном хореографическом конкурсе победил коллектив из Луганска
Год Великой Победы: Фильм "Мы из будущего" бесплатно показали в Зуевке
Насильник из Мариуполя подстерегал малолетних девочек в подъездах
Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять
Навалентинились: Украинские военные потеряли флешку с секретными данными
Герои Донбасса предстали в новом клипе рок-группы "Зверобой"
Собаки довольные и уставшие: Дончане откликнулись на призыв о помощи приюту для животных
Украинская армия утюжит территории ДНР: за сутки восемь раз нарушено перемирие
Житель ЛНР украинскому журналисту: "У нас народ смеется с перспектив возвращения на Украину"
Погода в Луганске на день: днем +4 и солнце, ночью - мороз
Погода в Донецке на день: Воскресенье будет солнечным и морозным
Раненного на Трудовских прооперировали: его состояние остается тяжелым
Вместо отпуска в госпиталь: Украинский военный выпил электролит
В Горловке 9-летний мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от разъяренного отчима
Донецкий ботсад приглашает на дегустацию плодов папайи
Украинские боевики пригнали станцию радиоэлектронной борьбы для противодействия работе ОБСЕ у Золотого