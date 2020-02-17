В Донбассе два рыбака провалились под лед, один из них утонул

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:52:39+03:00

Трагедия произошла на одном из прудов села Новогригорьевка. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончилась рыбалка двух жителей села Новогригорьевка Волновахского района, которое сейчас находится под контролем Украины. В одном из местных прудов не выдержал лед, и мужчины оказались в воде.

О происшествии сообщили спасателям случайные свидетели. Когда бойцы пожарно-спасательного отряда приехали на место, то увидели, что в пруду барахтается лишь один мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели пришли ему на помощь, и спустя несколько минут рыбак оказался на берегу.

А вот второго мужчину обнаружить не удалось. На место происшествия вызвали водолазную группу аварийно-спасательного отряда. И лишь на следующий день тело утонувшего рыбака нашли и вытащили из ставка.

Спасатели отмечают, что лед на водоемах сейчас имеет неравномерную толщину. Это вызвано колебаниями температуры. Поэтому любители зимней рыбалки часто рискуют жизнью и здоровьем, отправляясь за уловом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Енакиево: Автомобиль врезался в железобетонную конструкцию, два человека погибли

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №1 Енакиево (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU