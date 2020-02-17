Погода на день в Луганске: 17 февраля сильный туман и до 4 градусов тепла

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:07:24+03:00

После утреннего тумана в Луганске выглянет солнце. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenko

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Луганске и Луганской Народной Республике 17 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 метров. На дорогах гололед. Поэтому пешеходам и водителям надо быть внимательными.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 1-3 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 1-6 градусов тепла. 19 февраля - переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцуют все! В масштабном хореографическом конкурсе победил коллектив из Луганска

Всего в конкурсе принимали участие 800 танцоров из РФ, ДНР и ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU