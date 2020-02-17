2020-02-17T08:07:24+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 17 февраля сильный туман и до 4 градусов тепла

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
После утреннего тумана в Луганске выглянет солнце. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenkoПосле утреннего тумана в Луганске выглянет солнце. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenko
Изменить размер текста:

В Луганске и Луганской Народной Республике 17 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 метров. На дорогах гололед. Поэтому пешеходам и водителям надо быть внимательными.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 1-3 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 1-6 градусов тепла. 19 февраля - переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцуют все! В масштабном хореографическом конкурсе победил коллектив из Луганска

Всего в конкурсе принимали участие 800 танцоров из РФ, ДНР и ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Италии презентовали фильм по делу карателя Маркива, осужденного за убийства в Донбассе
В Донецке от обстрела ВСУ поврежден жилой дом
В Донбассе два рыбака провалились под лед, один из них утонул
Погода на день в Луганске: 17 февраля сильный туман и до 4 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 17 февраля солнечно и до 4 градусов тепла
В понедельник у первоклашек начинаются дополнительные каникулы
Офицер украинской армии потерял флэшку с секретной информацией
ДТП в Енакиево: Автомобиль врезался в железобетонную конструкцию, два человека погибли
Завтра в Донбассе будет гололед с сильным туманом
Танцуют все! В масштабном хореографическом конкурсе победил коллектив из Луганска
Год Великой Победы: Фильм "Мы из будущего" бесплатно показали в Зуевке
Насильник из Мариуполя подстерегал малолетних девочек в подъездах
Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять
Навалентинились: Украинские военные потеряли флешку с секретными данными
Герои Донбасса предстали в новом клипе рок-группы "Зверобой"
Собаки довольные и уставшие: Дончане откликнулись на призыв о помощи приюту для животных
Украинская армия утюжит территории ДНР: за сутки восемь раз нарушено перемирие
Житель ЛНР украинскому журналисту: "У нас народ смеется с перспектив возвращения на Украину"
Погода в Луганске на день: днем +4 и солнце, ночью - мороз
Погода в Донецке на день: Воскресенье будет солнечным и морозным
Раненного на Трудовских прооперировали: его состояние остается тяжелым
Вместо отпуска в госпиталь: Украинский военный выпил электролит
В Горловке 9-летний мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от разъяренного отчима
Донецкий ботсад приглашает на дегустацию плодов папайи
Украинские боевики пригнали станцию радиоэлектронной борьбы для противодействия работе ОБСЕ у Золотого