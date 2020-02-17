2020-02-17T07:57:31+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 17 февраля солнечно и до 4 градусов тепла

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер – до 8 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке ночной холод сменится на заметное потепление днемВ Донецке ночной холод сменится на заметное потепление днемФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 17 февраля будет меняться. Ночью столбики термометров будут находиться на отметках −4…- 5 градусов. Днем потеплеет до +4 градусов. А вечером снова похолодает до 5 градусов мороза.

Утром небо будет солнечным, а потом затянется облаками, через которые периодически будет пробиваться солнце. Осадков не ожидается.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 4 м/с. Порывы ветра до 8 м/с.

В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими.

И действительно, ночью 17 и 18 февраля заметно похолодает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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