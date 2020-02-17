В понедельник у первоклашек начинаются дополнительные каникулы

17 Февр. 2020 2020-02-17T00:29:11+03:00

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Как известно, третья четверть самая длинная в учебном году. Всем школьникам приходится тяжело – тут тебе и короткий световой день, и отсутствие свежих овощей, фруктов. Но особенно трудно приходится первоклашкам. Чтобы облегчить учебный процесс и помочь малышам пережить самую длинную в году четверть,, новоиспеченным школьникам полагается дополнительная неделя каникул.С 17 по 24 февраля у учащихся первых классов пройдут дополнительные каникулы.

Дополнительные семь дней отдыха удачно совпали с хорошей погодой. Во время каникул дети больше времени будут проводить на улицах.

Играя, дети нередко забывают об осторожности, поэтому внимание следует проявить взрослым.

В связи с чем, особая просьба к водителям во быть внимательнее к юным участникам дорожного движения на этой неделе. Учитывая, что погодные условиями, остаются непростыми, просим водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и безопасности перевозки детей в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU