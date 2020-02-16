Герои Донбасса предстали в новом клипе рок-группы "Зверобой"

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:39:53+03:00

Эта песня была написана группой еще в 2015 году. Фото: архив группы "Зверобой"

А сама песня стала саундтреком к фильму "Ополченочка"

Изменить размер текста: A A

Российская рок-группа «Зверобой», опубликовала свой новый клип на песню «В наших диких полях», посвященную героям ополчения. Сама группа известна активной поддержкой дончан, начиная с 2014 года.

Эта песня была написана в 2015 году. Тогда были еще живы все герои, которые предстают в песочной анимации клипа – Захарченко, Гиви, Моторола.

- Многие песни из этого альбома были отмечены публикой и стали настоящими хитами группы, — рассказал ИА «Новороссия» один из лидеров группы Алексей Иовчев.

Эта песня, наряду с другими хитами группы «Зверобой», вошла в саундтрек к фильму «Ополченочка». Кроме того известны песни «Эти русские», «Едут-едут БТРы», «Голос мой», «Чистое небо», «Донбасс», «Украина», «Мой Ленинград».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский дал большое эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU