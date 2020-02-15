2020-02-15T18:14:31+03:00
Политика

В управлении Народной милиции ДНР назвали подразделение, причастное к ранению мирного жителя в Донецке

Материалы по факту ранения дончанина передадут международным наблюдателям и в Генеральную прокуратуру
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военные СЦКК больше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего Фото: ВКонтактеВоенные СЦКК больше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего Фото: ВКонтакте
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61-летнего жителя поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка, ранили военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

«КП» сегодня сообщала, что украинские боевики больше полутора часов обстреливали Трудовские. Военные СЦКК свыше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего

- Материалы по факту ранения мирного жителя будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады Марченко, - говорится в сообщении управлении Народной милиции.

Военные армии ДНР призвали наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на усиление агрессии вооруженных формирований Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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