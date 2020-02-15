В управлении Народной милиции ДНР назвали подразделение, причастное к ранению мирного жителя в Донецке

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:14:31+03:00

Военные СЦКК больше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего Фото: ВКонтакте

Материалы по факту ранения дончанина передадут международным наблюдателям и в Генеральную прокуратуру

Изменить размер текста: A A

61-летнего жителя поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка, ранили военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

«КП» сегодня сообщала, что украинские боевики больше полутора часов обстреливали Трудовские. Военные СЦКК свыше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего

- Материалы по факту ранения мирного жителя будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады Марченко, - говорится в сообщении управлении Народной милиции.

Военные армии ДНР призвали наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на усиление агрессии вооруженных формирований Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевские силовики не подпускают беспилотники ОБСЕ

Об этом сообщили в НМ ЛНР (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU