В управлении Народной милиции ДНР назвали подразделение, причастное к ранению мирного жителя в Донецке
61-летнего жителя поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка, ранили военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«КП» сегодня сообщала, что украинские боевики больше полутора часов обстреливали Трудовские. Военные СЦКК свыше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего
- Материалы по факту ранения мирного жителя будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады Марченко, - говорится в сообщении управлении Народной милиции.
Военные армии ДНР призвали наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на усиление агрессии вооруженных формирований Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU