Преображение «живых скелетов» из собачьего приюта «4 ЛАПКИ» удивило пользователей соцсетей
В начале месяца донецкий приют «4 ЛАПКИ» спас трех собак породы курцхаар. Их хозяин пил. И даже не утруждал себя заботой о животных. Поэтому, когда сотрудники приюта приехали за собаками, те находились в крайне изможденном состоянии. Про них говорили, что они были похожи на живых скелетов.
Оставлять с пьющим хозяином собак было нельзя. В итоге они переехали жить в приют. И вот уже чуть больше недели они купаются в заботе сотрудников «4 ЛАПОК».
За этот небольшой промежуток времени видны уже разительные отличия. Внешний вид и самочувствие курцхааров стали гораздо лучше. Хоть и до полного восстановления им еще через многое нужно будет пройти.
— Фотоприветик от курцхааров! Их состояние удовлетворительное. Есть проблемы, но о них чуточку позже. И тем не менее на сегодняшний день, самочувствие и внешний вид уже совершенно другие! — пишет администратор приюта Андрей Шаталов.
Но кроме курцхааров, на плечах приюта лежит забота еще о 300 собаках. И потому приют очень нуждается в помощи и дополнительных рабочих руках.
Такими курцхаары приехали в приют. Фото: vk.com/4lapkidonetsk
Реквизиты для помощи приюту:
Сбербанк 5469520025276023 Волик Ирина
ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко
Карта ЦРБ ДНР 1122270611218546 Волик Ирина(срок действия карты 06/20)
PayPal: kondratuk.igor88@gmail.com
Western Union:Kondratuk Igor +79613135150
Email: chetirelapki@gmail.com
Адрес: г.Донецк, ул.Куприна 119в (м-н Мирный, бывший склад игрушек)
Контакты: 0713280248
Их лапки все еще очень тонкие, но собаки явно идут на поправку. Фото: vk.com/4lapkidonetsk
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ИСТОЧНИК KP.RU
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