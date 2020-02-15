2020-02-15T17:29:48+03:00
Общество

Преображение «живых скелетов» из собачьего приюта «4 ЛАПКИ» удивило пользователей соцсетей

Три породистые собаки курцхаар попали в донецкий приют в крайне изможденном состоянии [фото]
Екатерина Сорока
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Когда курцхаары придут в норму, им будут искать новых ответственных хозяев. Фото: vk.com/4lapkidonetskКогда курцхаары придут в норму, им будут искать новых ответственных хозяев. Фото: vk.com/4lapkidonetsk
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В начале месяца донецкий приют «4 ЛАПКИ» спас трех собак породы курцхаар. Их хозяин пил. И даже не утруждал себя заботой о животных. Поэтому, когда сотрудники приюта приехали за собаками, те находились в крайне изможденном состоянии. Про них говорили, что они были похожи на живых скелетов.

Оставлять с пьющим хозяином собак было нельзя. В итоге они переехали жить в приют. И вот уже чуть больше недели они купаются в заботе сотрудников «4 ЛАПОК».

За этот небольшой промежуток времени видны уже разительные отличия. Внешний вид и самочувствие курцхааров стали гораздо лучше. Хоть и до полного восстановления им еще через многое нужно будет пройти.

Фотоприветик от курцхааров! Их состояние удовлетворительное. Есть проблемы, но о них чуточку позже. И тем не менее на сегодняшний день, самочувствие и внешний вид уже совершенно другие! — пишет администратор приюта Андрей Шаталов.

Но кроме курцхааров, на плечах приюта лежит забота еще о 300 собаках. И потому приют очень нуждается в помощи и дополнительных рабочих руках.

Такими курцхаары приехали в приют. Фото: vk.com/4lapkidonetsk

Такими курцхаары приехали в приют. Фото: vk.com/4lapkidonetsk

Реквизиты для помощи приюту:

Сбербанк 5469520025276023 Волик Ирина

ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко

Карта ЦРБ ДНР 1122270611218546 Волик Ирина(срок действия карты 06/20)

PayPal: kondratuk.igor88@gmail.com

Western Union:Kondratuk Igor +79613135150

Email: chetirelapki@gmail.com

Адрес: г.Донецк, ул.Куприна 119в (м-н Мирный, бывший склад игрушек)

Контакты: 0713280248

Их лапки все еще очень тонкие, но собаки явно идут на поправку. Фото: vk.com/4lapkidonetsk

Их лапки все еще очень тонкие, но собаки явно идут на поправку. Фото: vk.com/4lapkidonetsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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