2020-02-15T13:18:51+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед

Синоптики прогнозируют 15 февраля в ЛНР от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла Синоптики прогнозируют 15 февраля в ЛНР от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Февраль в Луганске. Фото: Валерий ШустовФевраль в Луганске. Фото: Валерий Шустов
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Сегодня, 15 февраля, в ЛНР столбики термометров поднимутся до отметки плюс три градуса. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 февраля до 21.00 15 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики обещают в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках минус 6-8 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

По предварительному прогнозу, 16-17 февраля температура воздуха понизится на 1-3 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед
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