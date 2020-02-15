Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:18:51+03:00

Синоптики прогнозируют 15 февраля в ЛНР от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла Синоптики прогнозируют 15 февраля в ЛНР от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 февраля, в ЛНР столбики термометров поднимутся до отметки плюс три градуса. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 февраля до 21.00 15 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики обещают в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках минус 6-8 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

По предварительному прогнозу, 16-17 февраля температура воздуха понизится на 1-3 градуса.

Читайте также

Что будет с распустившимися в январе первоцветами, набухшими почками, озимыми и проснувшимися насекомыми после нагрянувших в ДНР морозов

В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU