Погода в Донецке на день: 15 февраля в городе ясный солнечный день без осадков

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:48:00+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР суббота 15 февраля весь день в городе солнечно, осадков не ожидается

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 февраля потеплеет до +3 градусов.

- На протяжении всего дня будет ясно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:36, закат – 17:50, долгота дня 10 часов 14 минут.

По народному календарю 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье — такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает — весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье — весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок — весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.

Читайте также

Что будет с распустившимися в январе первоцветами, набухшими почками, озимыми и проснувшимися насекомыми после нагрянувших в ДНР морозов

В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU